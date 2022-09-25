Королева вернется: Netflix назвал дату премьеры пятого сезона сериала «Корона»

Шоу о британской королевской семье еще далеко до своего завершения.
Сериал «Корона»

Имельда Стонтон в сериале «Корона». Фото: промо-кадр от Netflix

24 сентября стриминговый сервис Netflix объявил дату выхода пятого сезона популярного сериала «Корона» - о жизни британской королевы Елизаветы II и ее родственников. После смерти правительницы в начале сентября, шоу, наверняка, будет пользоваться повышенным интересом у публики.

Итак, пятый сезон выйдет на Netflix 9 ноября 2022 года. Роль королевы у нем перешла к английской актрисе Имельде Стонтон, известной российским зрителям по «Аббатству Даунтон» и «Гарри Поттеру». Новые серии будут посвящены 90-м годам и громкому разводу принца Чарльза и Дианы Спенсер. Последних сыграли Доминик Уэст и Элизабет Дебики.

Анонс пятого сезона сериала «Корона» от Netflix. Фото: соцсети

Ранее создатели сериала заявляли, что ограничатся пятью сезонами, но затем было решено выпустить шесть частей шоу.

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Кстати, говорят, что сама королева Елизавета II смотрела сериал о себе. Жалко, что до выхода пятого сезона она не дожила.

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