Королева вернется: Netflix назвал дату премьеры пятого сезона сериала «Корона»

24 сентября стриминговый сервис Netflix объявил дату выхода пятого сезона популярного сериала «Корона» - о жизни британской королевы Елизаветы II и ее родственников. После смерти правительницы в начале сентября, шоу, наверняка, будет пользоваться повышенным интересом у публики.

Итак, пятый сезон выйдет на Netflix 9 ноября 2022 года. Роль королевы у нем перешла к английской актрисе Имельде Стонтон, известной российским зрителям по «Аббатству Даунтон» и «Гарри Поттеру». Новые серии будут посвящены 90-м годам и громкому разводу принца Чарльза и Дианы Спенсер. Последних сыграли Доминик Уэст и Элизабет Дебики.