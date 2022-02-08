Netflix анонсировал сериал про 90-е, снятый в России

Американский стриминговый сервис Netflix объявил о том, что покажет еще один сериал, произведенный специально для него в России.

Это будет криминальная драма про 90-е, картина получила название «Зато». По сюжету, журналистка и милиционер ищут пропавшего ребенка в закрытом городке Лобачевск-4, где все засекречено.

«Как ребенок может пропасть в закрытом городе? Загадка нас заинтриговала, и мы попробовали ее решить сначала просто для себя, из любви к жанру. А потом вспомнили 1990-е, и как сильно они на всех нас повлияли и влияют по сей день, — говорит сценарист проекта Михаил Шприц. — Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит».

В сериале снялись Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Полина Кутепова, Илья Исаев, Виктория Толстоганова и другие актеры. Netflix покажет эту картину по всему миру, однако дата премьеры еще не объявлена.

Напомним, что это четвертый российский проект западного стримера. Ранее были анонсированы многосерийная драма по роману Толстого «Анна К», психологическая тюремная драма с Александром Петровым и жизнеутверждающий сериал «Ничего особенного» с Юрой Борисовым и Дарьей Мельниковой.

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