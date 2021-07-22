К актерскому составу «Анны Карениной» от Netflix присоединились Бондарчук и Куценко

Но кто будет играть Вронского, пока не сообщается.

22 июля российское отделение компании Netflix сообщило в Twitter, что дан старт съемкам новой экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина». Как сообщалось ранее, заглавную роль должна исполнить Светлана Ходченкова. И, так как сериал «Анна К» будет сниматься в России, то и остальные актеры — тоже отечественные.

Netflix как раз объявил исполнителей главных ролей.

Федор Бондарчук сыграет Алексея Каренина;

Гоша Куценко — Стиву Облонского;

Юлия Александрова — Долли Облонскую;

Юрий Борисов — Константина Левина;

Татьяна Догилева — Агафью Михайловну;

Даша Верещагина — Кити Щербацкую;

Александр Цыпкин — Сергея Кознышева.

А вот кто будет играть романтический интерес Карениной — Алексея Вронского — пока неизвестно. Очевидно, создатели фильма хотят сделать из этого сюрприз для зрителей.

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