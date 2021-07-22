К актерскому составу «Анны Карениной» от Netflix присоединились Бондарчук и Куценко

22 июля российское отделение компании Netflix сообщило в Twitter, что дан старт съемкам новой экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина». Как сообщалось ранее, заглавную роль должна исполнить Светлана Ходченкова. И, так как сериал «Анна К» будет сниматься в России, то и остальные актеры — тоже отечественные.
Netflix как раз объявил исполнителей главных ролей.
к — каст pic.twitter.com/x7sWGldN1r
— Netflix Russia (@NetflixRU) July 22, 2021
Федор Бондарчук сыграет Алексея Каренина;
Гоша Куценко — Стиву Облонского;
Юлия Александрова — Долли Облонскую;
Юрий Борисов — Константина Левина;
Татьяна Догилева — Агафью Михайловну;
Даша Верещагина — Кити Щербацкую;
Александр Цыпкин — Сергея Кознышева.
А вот кто будет играть романтический интерес Карениной — Алексея Вронского — пока неизвестно. Очевидно, создатели фильма хотят сделать из этого сюрприз для зрителей.