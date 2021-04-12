Netflix заказал в России сериалы про Анну Каренину и «лихие 90-е»

На стадии обсуждения находятся еще несколько проектов, которые будут сняты отечественными студиями.

Популярный американский стриминговый сервис Netflix заинтересовался сериалами из России, причем именно отечественного производства. Мировой гигант индустрии развлечений обсуждает с российскими продюсерами около пяти проектов, и о первых двух уже стало известно.

По информации «Коммерсанта», первый контракт заключен со студией 1–2–3 Production — она должна выпустить для Netflix современную киноадаптацию «Анны Карениной». Еще один новый партнер американцев — компания «Русское», часто снимающая сериалы для ВГТРК. Ей заказана драма о «лихих 90-х» по сценарию Михаила Шприца. Последний якобы долго предлагал свою работу отечественным видеоплатвормам, но безуспешно, и вот, наконец, нашел своего покупателя.

Добавим, что ранее Netfix купил права на трансляцию сериалов «Перевал Дятлова» и «Эпидемия», снятых 1–2–3 Production.

Сообщается, что американская компания также обсуждает проекты с российскими студиями «Водород», Yellow, Black & White, Star Media и «Средой» Александра Цекало.

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