Юра Борисов и Дарья Мельникова снимутся в сериале для Netflix

Американский стриминговый сервис Netflix заказал в России еще один оригинальный сериал. Картина будет называться «Ничего особенного», в главных ролях снимутся Юра Борисов и Дарья Мельникова.

Об этом в социальных сетях сообщило российское отделение международного медиагиганта. Компания выпустила анонсирующий ролик с комментариями актеров и режиссера проекта Ильи Маланина. Они рассказали, что новый сериал будет «о любви к людям, о сложных решениях и боязни будущего, о поддержке, которая нужна каждому из нас».

Для Маланина, который снимался в «Аванпосте», «Тоболе» и «Общаге», это будет режиссерский дебют. Картина выйдет на Netflix в 2022 году.

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