Был звездой, стал зеком: Netflix анонсировал новый сериал с Александром Петровым

Потоковый сервис Netflix официально анонсировал еще один свой новый сериал, снимающийся в России.

Как ранее сообщала Teleprogramma.pro, это будет тюремная драма с Александром Петровым в главной роли. Герою предстоит поставить на зоне спектакль вместе с заключенными. Режиссером и автором сериала выступил создатель сериала «Чики» Эдуард Оганесян.

В официальном релизе Netflix дается больше информации. Картина расскажет о «знаменитости, оказавшейся в центре трагических событий, разрушающих его личность, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой». Западные продюсеры отмечают, что это будет сложная драматическая история о том, какие головокружительные повороты может совершать человеческая судьба.

«Эта история пропитана самоиронией с драматической трансформацией персонажа. Лично для меня это захватывающий опыт и путешествие в миры, с которыми я еще не сталкивался. И, как всегда, это смешно и грустно. Как обычно бывает в жизни», — говорит Оганесян. «Это сотрудничество — огромный шаг для всей отрасли, наглядно демонстрирующий, что мы движемся в правильном направлении», — добавляет Федор Бондарчук, выступивший одним из продюсеров проекта.

Отметим, что Netflix пока не раскрывает ни названия сериала, ни даты его выхода, однако сервис уже сообщил, что картина с Петровым будет транслироваться на весь мир.

Напомним, что это второй большой проект американского потокового сервиса в России. Первый — новая многосерийная адаптация романа «Анна Каренина».

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