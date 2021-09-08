Netflix заказал в России сериал с Александром Петровым в тюрьме

Американский стриминговый сервис Netflix определился со вторым сериалом, съемки которого заказывает в России. Первым, напомним, должна стать новая адаптация «Анны Карениной», а еще, как ранее сообщалось, западная компания хотела увидеть историю про 90-е годы.

Вторым проектом, съемки которого начнутся уже текущей осенью, станет многосерийная картина с Александром Петровым в главной роли. За дело возьмется студия «Водород», режиссерами назначены Эдуард Оганесян (сериал «Чики») и Алексей Камынин (комедия «Хандра»). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в продюсерских кругах.

О сюжете пока известно только то, что герой Петрова будет ставить в тюрьме спектакль с заключенными. Названия у проекта пока еще нет.

Издание отмечает, что кинокомпания «Водород» работала над такими российскими фильмами, «Притяжение» и «Вторжение», франшизой «Лед» и хоррором «Спутник».

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