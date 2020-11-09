Российский фильм «Спутник» стал триумфатором итальянского фестиваля фантастики

В Италии виртуально прошел 20-ый фестиваль фантастики Trieste Science+Fiction Festival, ориентированный на кино и новые технологии. В 2020 году в этом мероприятии участвовали три картины из России, и одна из них стала триумфатором, получив главный приз «Астероид» как лучший международный художественный фильм. Речь идет о космическом хорроре «Спутник» с Оксаной Акиньшиной и Федором Бондарчуком. Он также взял приз зрительских симпатий от итальянского онлайн-кинотеатра MYmovies, который показывал конкурсные работы.

Главный приз, как сообщается на сайте фестиваля, присудили за то, что фильм «с умом и по-настоящему пугающими сценами со знанием дела наблюдает за эгоцентричной и деспотической бюрократией Советского Союза в 1980-ых годов, не осознающей опасности прибытия инопланетного существа».

Напомним, по сюжету, после загадочного происшествия в космосе в СССР возвращается корабль и двумя пилотами. Один из них мертв, второй потерял память. Главная героиня — женщина-психолог, которой предстоит справиться с амнезией космонавта. Но к своему ужасу она узнает, что в теле летчика на Землю прибыла опасная тварь.

Премьера фильма состоялась весной 2020 года. Из-за пандемии ее перенесли из кинотеатров в онлайн, но это не помешало фильму получить признание публики.