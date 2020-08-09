Любовь, коррупция и многострадальное российское кино: в октябре выйдет комедия «Хандра»

Ожидается, что это будет новое слово в отечественной комедии.

В Сети появился новый трейлер российской комедии «Хандра». Ее премьера состоялась на таллинском кинофестивале «Темные ночи» в конце прошлого года, в широкий прокат картина выйдет 1 октября 2020-го.

Фильм уже имеет множество положительных отзывов от критиков. По сюжету, трое творческих друзей делят съемную квартиру в Москве, и с ними происходит множество забавных злоключений, которые показывают парадоксальность современного российского общества. Новый трейлер сообщает, что комедия будет очень актуальной: в ней поднимаются темы домашнего насилия, коррупции, харассмента, мигрантов, отечественного кино и православия.

Это вторая полнометражная работа режиссера Алексея Камынина. Критики отмечают, что ему удалось сломать привычный подход к созданию российской комедии. В ролях можно встретить Анну Чиповскую, Равшану Куркову, Александра Гордона и других известных артистов, в том числе Ивана Янковского, играющего Андрея Тарковского.