«Огнищщще»: 5 интересных фактов о новом сериале «Контакт» с Павлом Майковым и Равшаной Курковой

9 сентября на видеосервисе PREMIER выйдут сразу два эпизода сериала «Контакт» о пропасти между двумя поколениями. Затем сериал покажут и в эфире ТНТ.

«Контакт» исследует вечную проблему отцов и детей под новым углом. Бывший полицейский, а ныне сотрудник отдела по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов (Павел Майков) не может понять свою дочку-подростка Юльку (Ирина Паутова), которая постоянно ему хамит и впутывается в скверные истории.

Глебу приходит в голову идея следить за Юлькой «Вконтакте» с помощью подростка, которого он пообещал отмазать от уголовки в обмен на пароль от переписки с Юлькой. Барнашов не понимает, что в наше время это грубое нарушение границ, и начинает опасное путешествие в мир молодого поколения.

Teleprogramma.pro собрала пять интересных фактов о сериале.

Режиссерский дебют Евгения Стычкина

За плечами у Евгения Стычкина опыт съемок в фильмах и сериалах самых разных жанров и написание сценариев, а вот по ту сторону камеры в «Контакте» он оказался впервые. Стычкин считает, что попробовать себя в режиссуре, хотя бы короткометражного фильма, не мешало бы каждому актеру, чтобы проникнуться процессом и ощутить себя его маленькой частью.

«Контакт» получился концептуальным сериалом, и во всем – операторских решениях, саундтреке, живом сценарии – здесь чувствуется желание авторов рассказать честную и современную историю, понятную как подросткам, так и взрослым.

Павел Майков стал талисманом Евгения Стычкина

С исполнителем главной роли Павлом Майковым, под которого уже после съемок пилота корректировали сценарий, Евгений Стычкин знаком давно – с 1997 года. Павел и Евгений вместе работали в театре, вместе снимались в кино и просто дружили. В интервью Стычкин даже назвал Майкова своим режиссерским талисманом и сказал, что хотел бы видеть его в каждом своем проекте.

Ирину Паутову нашли через Instagram

Одна из самых трудных задач, которая стояла перед командой «Контакта» — найти актеров на роль подростков. Кастинги были долгими, но Ирину Паутову, которая в итоге сыграла Юльку, нашли через Instagram – ей, выпускнице Школы Олега Табакова, написал сам Стычкин. Правда, моментального контакта не случилось: Ирина подумала, что это обман и не стала отвечать на сообщение.

В саундтрек сериала вошли самые модные подростковые треки

В «Контакте» прозвучат популярные треки, которыми заслушиваются подростки – песни Славы Марлоу, «Молчат дома», Клавы Коки, певиц Лютик и так далее. Выбор музыки был концептуальным: по словам продюсеров, в саундтреке сконцентрирован максимум электроники и синтетики, «искусственной» музыки для того, чтобы показать враждебность среды.

А вот музыкальной темой героя Майкова будет музыка Depeche Mode, и это тоже концепт. По словам креативного продюсера Максима Паршина, в Барнашове нет ничего живого, но он драйвовый, поэтому и музыку ему подобрали мощную и синтетическую.

«Огнищщще» — главное слово на съемках «Контакта»

На фото с бэкстейджа можно увидеть, что участники съемочной группы «Контакта» ходят в одинаковых худи со словом «Огнищщще». Оказывается, это слово – своего рода мем со съемок сериала.

«Надо мной издевались, что это является моей правильной оценкой: если я говорю «огнище», значит, все хорошо», — вспоминает Стычкин.

В итоге на завершающий этап съемок всей съемочной группе сделали толстовки и футболки с главным словом режиссера проекта на спине. Так у сериала «Контакт» и всех причастных к нему творцов появилась своя униформа.

«Когда я работал с Женей в этом сериале, меня восхитило, что он действительно режиссер, — добавляет Павел Майков. — Настоящий режиссер, который может донести идею до всей группы, не только до артистов, а чтобы все на площадке понимали, что происходит, что мы снимаем и как мы снимаем».

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