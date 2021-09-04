«Началось торжество»: Евгений Стычкин и Ольга Сутулова крестили сына

На крестинах присутствовали друзья и коллеги пары - продюсер Арустамова и актер Пронин.

Актеры Евгений Стычкин и Ольга Сутулова устроили крестины сыну Михаилу. Малыш родился в октябре прошлого года.

Крестины сына Ольги Сутуловой и Евгения Стычкина запечатлела продюсер Кристина Арустамова.

«Началось торжество, ради которого мы приехали, — крещение Михаила Стычкина», — написала в своем микроблоге Арустамова.

Продюсер запечатлела кадры с наследником Стычкина. На видео счастливый отец бежал навстречу сыну.

«Иди ко мне, мое счастье!» — нежным голосом сказал Стычкин своему малышу.

К слову, для Ольги Михаил стал первым ребенком. А вот Евгений уже воспитывал четверых детей. Троих детей — сыновей Алексея, Льва и дочь Александру Стычкину подарила бывшая жена. Пианистка Екатерина Сканави развелась с актером в далеком 2009 году. Четвертый ребенок Стычкина — внебрачный. Однако и с дочерью Софьей артист поддерживает теплые отношения. Дочь появилась на свет после отношений режиссера с однокурсницей Юлией.

Напомним, что ранее Евгений Стычкин стал режиссером новой картины о связи поколений. Драма избранника Ольги Сутуловой называется «Контакт».

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