«Фламинговая дива»: Клава Кока с волосами цвета фукорцина облачилась в кожу и шипы

Исполнительница Клава Кока разместила на личной странице в Instagram кадры в кожаной косухе с граффити и металлическими шипами. Примечательно, что яркости образу придал розовый цвет волос знаменитости.

Отметим, что на днях Клава удивила своих поклонников сменой имиджа. Пепельная блондинка покрасила волосы в ярко-розовый.

А теперь артистка сделала свой образ еще более дерзким. Кока нарядилась в кожаную косуху с розовыми разводами и надписями. Острые металлические шипы украсили куртку в стил глэм-рок. Клава завершила яркий образ бижутерией в цвет волос. Клава выбрала чокер со звездами, цепочку с инициалами и кольцо в форме сердечка.

«Ситуация: пошла на кастинг в Måneskin», «Какой сочный цвет!», «Фламинговая дива», «Роковая Барби», «Вау! Тебе так идет», «Красивый цвет волос, просто бомба! Лучше, чем было до этого», «Фуксия-Кока», «Розовая львица», — восхитились ярким образом Клавы ее поклонники.

Напомним, недавно Клава Кока показала, какой была в школьные годы. Артистка поделилась кадрами, которые были сделаны во время учебы с первого по одиннадцатый класс.

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