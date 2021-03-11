«Это жутко, страшно, больно»: Майков объяснил, почему ему лучше уйти из жизни позже любимой

45-летний актер Павел Майков считает любовь главной энергией на планете, а еще называет ее наркотиком, с которого очень трудно «соскочить».

В новом интервью он рассказал о том, какие чувства связывают его со второй женой Марией Саффо. Известно, что он был влюблен в нее, еще когда состоял в первом браке, и, получается, увел женщину у своего друга. Но эту историю, достойную мелодрамы, артист считает самой обычной, каких много происходит в жизни.

«Нам просто повезло. Могло бы все сложиться иначе. А сейчас я иногда смотрю на нее и сам в свое счастье не верю. Она оборачивается, спрашивает: «Паш, ты чего?» — «Да ничего, просто смотрю». Она может быть невыспавшейся, с волосами растрепанными, — а для меня красавица, любуюсь ею, и меня переполняет нежность», — рассказал Майков изданию WomanHit.

При этом мужчина отметил, что нынешняя семейная идиллия не вечна, и лет через пять любовь вполне может пройти. Хотя для него такой расклад будет кошмарным.

Несмотря на все это, актер высказал интересную мысль, что его женщине лучше уйти из жизни первой, нежели она останется без него.

«Потерять любимого — это жутко, страшно, больно. Когда ты подписываешь контракт о большой любви, там маленькими буквами еще примечание, которое надо читать очень внимательно: ты автоматом подписываешь еще и величайшее горе. И осознав это, я решил, что как настоящий рыцарь не должен позволить Марусе остаться одной. Самая величайшая любовь — принять на себя еще и величайшее горе. Проводить ее, а потом уйти самому», — разоткровенничался актер.

Павел отметил, что его любовь к Марии длится уже 16 лет, а самая популярная фраза в их доме — «прости, пожалуйста». Именно эти слова, по мнению мужчины, хранят гармонию в семье. Они выражают трепетное отношение ко второй половинке и нежелание беспокоить друг друга.

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