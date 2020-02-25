«Наши олигархи толпами вывозили девушек из провинции»: светские львицы о сериале «Содержанки»

Второй сезон скандально известного сериала «Содержанки» вышел 30 января 2020 года, но до сих пор эту премьеру продолжают обсуждать.

Все то, что мы можем увидеть в фильме, включая большие деньги, обилие секса, измены, обесценивание многих человеческих качеств, возмущает многих зрителей, но одновременно и удерживает перед экранами.

История обычная

В первом сезоне мы наблюдали за тем, как одна из героинь сериала приехала в Москву из Саратова и пытается устроить свою жизнь благодаря богатой подруге. Та, в свою очередь, является типичной содержанкой, которой удалось найти состоятельного любовника благодаря главной светской свахе столицы.

Большинство из нас отнесется к этой истории скорее негативно и подумает, что лучше уж жить в тесной квартире, ездить на «Жигулях» и отдыхать в Турции, а не «это все».

Но действительно ли в реальной жизни, в той ее части, что среднестатистическому россиянина чужда и непонятна, все может происходить именно так?

Об этом портал Teleprogramma.pro решил спросить настоящих представителей «светской элиты» Москвы.

Содержанок можно встретить и в королевских дворцах

Первой на наши вопросы согласилась ответить Виктория Шелягова — блогер, светская львица, жена владельца похоронного холдинга Ritual.ru Олега Шелягова. В беседе с корреспондентом портала она призналась, что сама «Содержанок» не смотрела, потому что тематика сериала ее не особо привлекает.

«Но моим подругам, посмотревшим сериал, он понравился. Сказали, что там красивые наряды, красивые места. Людям, которые не живут этой жизнью, наверняка это интересно и приятно увидеть, что богатые тоже плачут».

По словам Виктории, девушки из провинции, попадая в большой город, могут найти себе богатого мужа не просто среди бизнесменов или представителей власти — как показала история, особо «удачливым» судьба может подкинуть даже представителя королевских кровей. И здесь зачастую с трудом верится в искреннюю любовь и настоящие чувства.

«Ценности у людей сейчас поменялись. Люди стали жестче, циничнее. Безусловно, и в наше время многие девушки хотят удачно выйти замуж. Недавно Ксюша Собчак снимала «Док-ток» с девочкой из Малайзии (речь идет о бывшей жене экс-короля Малайзии Оксане Воеводиной. – Прим. ред.). На экране — красивая девочка и возрастной «пузырик», и она рассказывает о том, как была в него влюблена и теперь не понимает, как это все случилось. А как? Нам остается только разводить руками, раз она не понимает».

«Они не всегда живут долго и счастливо»

Певица и модель Анна Калашникова считает, что наша жизнь похожа на сериал «Содержанки» хотя бы тем, что далеко не все женщины, занимаясь сексом, делают это со своими мужьями и исключительно в миссионерской позиции.

А вот утверждение о том, что девушкам, приезжающим в столицу в поисках красивой жизни, приходится дорого за это платить, повергло ее в раздумья.

«Смотря что значит дорого. Это первое. Во-вторых, платит каждая девушка по-разному. Например, когда я приехала в Москву, пошла учиться и параллельно устроилась на три работы. И секретаршей работала, и официанткой. И даже полы мыла по ночам. Однако далеко не все девушки готовы идти на подобные жертвы. Порой им кажется, что проще найти богатого любовника и жизнь как-то сама собой устроится. Без работы и образования. Но, увы, такие девушки не всегда живут долго и счастливо».

Мы поинтересовались у модели, а случаются ли в жизни настоящих светских львиц скандальные, неприличные истории, которые они, к примеру, скрывают от СМИ, потому что там замешаны серьезные люди, большие деньги или криминал?

«Мне кажется, да, случаются. Мне вообще кажется, что пресса не пишет половины того, что происходит в жизни некоторых звезд эстрады. И, кстати, не только потому, что там криминал и убийства. А просто по факту. Говорю это как девушка, которая уже несколько лет не афиширует свою личную жизнь. Мой мужчина не авторитет и не наемный убийца. Однако говорить о наших отношениях в СМИ мне не хочется, так как афиширование прошлых отношений стало моей большой ошибкой», — сказала Анна, намекая на неудачно закончившийся роман с Прохором Шаляпиным.

Связь с олигархами — дело рискованное

Модели, певице и колумнисту портала Teleprogramma.pro Алене Кравец тоже доводилось сниматься в кино, и одной из ее ролей (фильм «Роковое наследство») была как раз роль любовницы олигарха, которую в итоге убили.

Алена рассказала нам, что подобные трагедии могут происходить и в реальной жизни, так что быть содержанкой — занятие довольно рискованное и опасное.

«Еще в начале 2000-х мы наблюдали, как наши олигархи просто толпами вывозили таких девушек из провинции, имели их и не очень хорошо с ними поступали. Чтобы не просто провести с мужчиной время, а завоевать его сердце и стать для него одной единственной, для этого нужно потрудиться. Это вам не содержанкой быть!» — заявила Алена.

Напомним, что о завоевании сердца богатого мужчины сама модель знает не понаслышке — она много лет провела в браке с бизнесменом Русланом Кравцом. Ради нее миллионер ушел из своей первой семьи и любил Алену так, что, однажды оформив развод, женился на ней же второй раз.

«У богатых мужчин есть огромнейший выбор. Когда я познакомилась со своим тогда еще будущим мужем, там целая очередь стояла за этим «лакомым кусочком». Но я его как лакомый кусочек не рассматривала, потому что сама была успешна, чувствовала себя органично в своей профессии, неплохо зарабатывала. Это я к тому, что не нужно бегать за мужчинами. Наоборот, это мужчины — охотники, завоеватели, тем более мужчины успешные. Как они в бизнесе привыкли сражаться и становиться победителями, то же самое и в отношениях с женщинами».

Многие девушки, особенно провинциалки, не хотят работать и считают, что проще найти себе «богатенького Буратино» и жить припеваючи. Алена Кравец этого не одобряет.

«Красивая жизнь очень заманчива. Но девушки совершают большую ошибку, думая, что только за счет богатого мужчины можно выбиться в люди. Они молодые, но, может быть, еще и психотип такой. Они живут одним днем и мечтают сорвать куш хотя бы на короткое время. Богатый мужчина для них — своеобразный «калиф на час», а о том, что будет дальше, они не думают».

А вы уже посмотрели второй сезон сериала «Содержанки»?