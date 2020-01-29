«Неделю ходила обнаженной»: Дарья Мороз рассказала о съемках в сериале «Содержанки»

Откровенный сериал «Содержанки» идет на второй виток. Кинолента о трудной жизни московских светских львиц полна эротических сцен и драматических моментов. Во втором сезоне актриса Дарья Мороз не только сыграла главную роль, но и выступила креативным продюсером проекта. По словам лауреатки кинопремии «Ника», сериал снял с нее все комплексы. Она вспомнила, что первый раз разделась догола перед камерой еще в 1984 году в фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный», когда ей было 2,5 месяца. А первый сезон «Содержанок» окончательно научил ее принимать свое тело.

«Это важный момент для актрисы. Особенно русской актрисы — мне кажется, для русских людей вопрос телесности несколько стыдливый и закрытый. Так вот, на втором сезоне, когда мы снимали дом Глеба, я, в общем-то, неделю ходила практически обнаженной в кадре. И для меня это было настолько же органично, как съесть яблоко», — призналась Мороз изданию «Комсомольская правда».

Первый сезон «Содержанок» снимал режиссер Константин Богомолов – бывший муж Дарьи Мороз, сейчас женатый на Ксении Собчак. Провокационный сериал вышел в 2019 году и был очень активно встречен, как зрителями, так и кинокритиками. Второй сезон сняла режиссер Дарья Жук. Премьера состоится 30 января на видеосервисе Start.