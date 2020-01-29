«Богомолов нюх потерял»: Рынска прокомментировала «Содержанок-2»

28 января в Москве прошла презентация первых серий «Содержанок-2». Фильм выйдет 30 января на сервисе Start. В числе селебрити, оказавшихся на премьере, оказалась журналистка и светская львица Божена Рынска, она не преминула оставить свой комментарий по поводу увиденного, опубликовав его в своем Telegram-канале.

«Все ситуации абсолютно дебильные и высосанные из пальца. В жизни люди так не разговаривают и не поступают. Типа к герою приезжает друг и останавливается у него дома. Герой ждет их с женой (Мороз) вечером на выставке. Друг и жена проводят весь день вместе, на выставку не едут, танцуют блевотный медляк (по задумке авторов, это должен быть танец соблазнения) под какую-то гнусавую песню. Ну, тут возвращается герой и устраивает скандал. Со словами (другу): «Заткнись! Пусть она отвечает мне, что все это значит! Как ты могла?». Ну и прочее в таком духе. Богомолов явно давно нюх потерял и не видел жизни обычных людей», — написала Божена.

Светский обозреватель обозвала фильм «дешевым бразильским сериалом» и заявила, что смотреть его не рекомендует.

Отметим, что Константин Богомолов на сей раз в «Содержанках» выступал в новом амплуа. Теперь он соавтор сценария, а не режиссер картины.