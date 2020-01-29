НОВОСТИ

«Богомолов нюх потерял»: Рынска прокомментировала «Содержанок-2»

В этом сезоне муж Ксении Собчак выступил в качестве соавтора сценария.

«Богомолов нюх потерял»: Рынска прокомментировала «Содержанок-2»
Константин Богомолов. Фото: Лика Брагина / Teleprogramma pro.

28 января в Москве прошла презентация первых серий «Содержанок-2». Фильм выйдет 30 января на сервисе Start. В числе селебрити, оказавшихся на премьере, оказалась журналистка и светская львица Божена Рынска, она не преминула оставить свой комментарий по поводу увиденного, опубликовав его в своем Telegram-канале.

«Все ситуации абсолютно дебильные и высосанные из пальца. В жизни люди так не разговаривают и не поступают. Типа к герою приезжает друг и останавливается у него дома.  Герой ждет их с женой (Мороз) вечером на выставке. Друг и жена проводят весь день вместе, на выставку не едут, танцуют блевотный медляк (по задумке авторов, это должен быть танец соблазнения) под какую-то гнусавую песню. Ну, тут возвращается герой и устраивает скандал. Со словами (другу): «Заткнись! Пусть она отвечает мне, что все это значит! Как ты могла?». Ну и прочее в таком духе. Богомолов явно давно нюх потерял и не видел жизни обычных людей», — написала Божена.

Светский обозреватель обозвала фильм «дешевым бразильским сериалом» и заявила, что смотреть его не рекомендует.

Отметим, что Константин Богомолов на сей раз в «Содержанках» выступал в новом амплуа. Теперь он соавтор сценария, а не режиссер картины.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Содержанки"«Содержанки 2»«Содержанки-2»Божена РынскаКонстантин Богомоловсериал "Содержанки"Содержанки
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Богомолов нюх потерял»: Рынска прокомментировала «Содержанок-2»
Интересно?
Поделись с друзьями: