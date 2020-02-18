Не первая и не единственная: русская жена экс-короля Малайзии вспомнила свой брак

Недавно на Первом канале в гостях у Ксении Собчак была Оксана Воеводина, современная Золушка, которая вышла замуж за короля Малайзии. Но ее восточная сказка длилась недолго: сейчас девушка вместе со своим годовалым сыном живет на съемной квартире в Москве, а ее экс-супруг ни разу не навестил своего единственного наследника. Собчак попыталась разобраться, что же все-таки произошло в этой семье.

В ходе обсуждения личной драмы героини вскрылись любопытные детали. Через два дня после пышной свадьбы в Барвихе девушка узнала о существовании другой женщины в жизни ее мужа:

«Зазвонил телефон с именем Боб, истеричный женский голос прокричал, что она жена и чтобы я никогда не смела поднимать трубку телефона ее мужа», — вспоминала Воеводина.

Оказалось, что это «бывшая супруга», которой малазийский новобрачный ничего не сказал об Оксане. Якобы потому, что «у них не решены некоторые вопросы, связанные с недвижимостью». Так Оксана и выяснила, что была не единственной женой. Хотя муж ей утверждал обратное:

«Первая жена считается самой главной. И он сказал мне, что первая жена – это я. И брачный сертификат, который мне выдали перед свадьбой, говорил о том, что я первая и единственная жена», — рассказала героиня.

Эксперты программы подчеркнули: у мусульманского мужчины может быть до четырех жен, и это разрешено исламом. Однако, как бы то ни было, сказка закончилась так же внезапно, как и началась: супруги уже не вместе.

Причина, по мнению Воеводиной, кроется в дворцовых интригах: именно малайзийская политика помешала ее личному счастью. Но что на самом деле разрушило мезальянс русской простолюдинки и монаршей особы, Собчак еще только предстоит выяснить. Программу по сложившейся традиции поделили на две части и продолжение следует.