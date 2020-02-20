«Проша путешествует на свои»: Рустам Солнцев не верит, что Шаляпин подцепил миллионершу

Мы собрали всю информацию о новой пассии известного певца и тоже засомневались в правдивости истории. А как считаете вы?

Один из главных героев-любовников российской эстрады Прохор Шаляпин пару недель назад вновь притянул к себе внимание СМИ новым громким романом. Не успел 36-летний певец расстаться с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, как поклонники узнали о появлении у него новой пассии — на этот раз дамы никому не известной, но при этом очень богатой.

Как сообщила kp.ru, еще в январе Прохор гулял с Татьяной по Лос-Анджелесу, а затем отправился вместе с ней в путешествие на шикарном круизном лайнере Royal Princess.

Кто-то из пассажиров судна ухитрился тайком сфотографировать парочку и передать эти снимки в прессу. Именно они, видео с «миньонами» из США, а также фото из отеля, опубликованное мамой артиста, стали первыми доказательствами того, что сердце Шаляпина вновь не свободно.

Канадская миллионерша?

Но кто же такая эта загадочная Татьяна? Примечательно, что вся информация о ней до сих пор поступала в СМИ от анонимных источников, да от людей, представляющихся ее подругами.

Эти люди не называют ее фамилии, но рассказывают, что еще в детстве вместе со своими родителями Таня переехала в Канаду, выросла там, получила образование и начала развивать свой бизнес. Сейчас она владеет сетью адвокатских бюро, специализирующихся на разводах.

У нее есть два дома, неприлично дорогой автомобиль, а размер ее состояния оценивается в 35 миллионов долларов. Кто копался в ее кошельке и откуда взял эти цифры — тоже большой вопрос, но при таких деньгах, если они есть, женщина явно может позволить себе отдыхать на широкую ногу, а также спонсировать бойфренда.

За тихоокеанский круиз она якобы заплатила почти миллион рублей, а за пару недель совместного проживания в номере пятизвездочного отеля Waldorf Astoria Beverly Hills — около двух миллионов.

Сам Прохор, комментируя происходящее, отметил, что для него не имеет значения, на чьи деньги гулять. Они с Татьяной прекрасно провели вместе время и скоро увидятся вновь — певец уже пригласил любимую в Москву, а она, в свою очередь, ждет его в гостях у себя, в Канаде.

Как и Цымбалюк-Романовская, и две первые официальные жены Прохора, Татьяна старше его по возрасту. Источники СМИ утверждают, что ей 40 лет и на фото в банном халате она этому возрасту вполне соответствует.

Вот только пользователи Instagram, посмотревшие видео из Лос-Анджелеса, решили, что на самом деле избранница выпускника «Фабрики звезд» еще старше — лет на 10, а то и больше.

Кто-то ставит это в укор певцу и называет его «альфонсом», другие встают на его защиту, вспоминая одну из самых популярных и дружных пар страны — Максима Галкина и Аллу Пугачеву. «Галкину можно, а Шаляпину нельзя?» — задаются вопросом защитники Прохора.

Забавной показалась людям и разница в росте — со стороны кажется, что Шаляпин выше своей пассии на добрых полметра. «Штепсель и Тарапунька. Неважно, как выглядит невеста, важно что она миллионерша», — пишет один из комментаторов.

Истории про канадских миллионеров мы уже слышали

Сам Прохор по-прежнему не опубликовал в соцсетях ни одной фотографии вместе с любимой. Тележурналист, участник первого состава шоу «Дом-2» Рустам Солнцев считает, что певец просто тянет время, но вскоре всё пойдет по привычному сценарию — с рассказами о неземной любви, а затем выяснением отношений на федеральных каналах. При этом вполне может оказаться, что никаких миллионов у Татьяны нет, считает Рустам.

«Его вторая жена Копенкина когда-то была очень успешным риелтором, а затем тот же Прохор назвал ее проходимкой, у которой нет никаких денег. Но зачем-то он с ней оказался в одних бесконечных эфирах. Теперь ставки растут, теперь у него появилась миллионерша из Канады».

Рустам напомнил, что ранее «миллионер из Канады» якобы хотел жениться на бывшей пассии Шаляпина – Анне Калашниковой. Канадский бизнесмен в жизни Анны действительно появлялся, его звали Олег Накариков и он помогал ей снимать клип на песню «Жара».

«Такое ощущение, что им все эти истории придумывает один человек. Сейчас у них в голове Канада, как источник мировых запасов очень богатых людей. Прохор сейчас забавляется, да еще и деньги на этом зарабатывает. Скоро он приведет эту так называемую «миллионершу», а на самом деле Дуню Синезадову из Подмосковья, в эфир, и будет рассказывать, какая она крутая. Но что-то мне подсказывает, что Проша путешествует на свои. И правильно делает», — сказал Солнцев.

По его словам, людям уже надоело бесконечное вранье звезд с телеэкранов, им хочется правды, хочется чего-то искреннего и настоящего. Они привыкли к постановкам ради пиара, поняли, как это работает, а потому не верят ни Шаляпину, ни Бузовой, ни Гогену Солнцеву и остальным фриковым персонажам.

«Зная Прохора уже не первый год, я удивляюсь этим нелепым историям. В жизни он искрометный, юморной, по-хорошему хабалистый чувак, который может легко зарабатывать без этого бреда. Но почему-то то, что проникает на экран — это всегда какая-то нелепая история, какие-то нелепые женщины рядом с ним, нелепые костюмы. Прохор как-то сказал мне: «А что еще делать? Надо веселиться». И тут он прав: веселиться надо. Но какой ценой? Вдруг однажды к нему придет настоящая любовь, а все будут говорить о том, что у Прохора появилась очередная баба для эфиров у Андрея Малахова…».

А вы верите в то, что Прохор Шаляпин встречается с миллионершей и гуляет за ее счет?