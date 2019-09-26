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«Секрет на миллион» Лазарева поразил даже Леру Кудрявцеву

Телеведущей было нелегко контролировать эмоции, когда певец ответил на главный вопрос ее программы.

«Секрет на миллион» Лазарева поразил даже Леру Кудрявцеву
СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ НА ПЕРЕДАЧЕ «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». ФОТО: НТВ

Когда-то Сергея Лазарева и Леру Кудрявцеву связывали романтические отношения. Артисты давно расстались. Теперь у каждого из них своя жизнь, поэтому они могут легко и спокойно общаться на любые темы.

Но как призналась Кудрявцева, последний разговор с экс-избранником оказался непростым. Сергей стал гостем нового выпуска программы «Секрет на миллион», который НТВ покажет 29 сентября. И он решился ответить на главный вопрос шоу, который ему преподнесли в закрытом конверте.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев на съемках шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

По словам Леры, какую тайну будет предложено раскрыть Лазареву, она не знала заранее. Вопрос шокировал ее, как и то, что певец решил дать на него ответ.

«Я не знала этого о человеке, с которым пять долгих лет находилась в отношениях. И мне было нелегко держать себя в руках и контролировать эмоции», – пишет Кудрявцева в авторской колонке на портале Teleprogramma.pro.

Ведущая отметила: после съемок она до сих пор не может прийти в себя из-за откровений артиста и не знает, как относиться к услышанному. Зрители сами поймут, что именно так смутило ее, когда увидят выпуск — 29 сентября на НТВ.

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Лера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Сергей ЛазаревСергей Лазарев последние новости
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«Секрет на миллион» Лазарева поразил даже Леру Кудрявцеву
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