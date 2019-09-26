«Секрет на миллион» Лазарева поразил даже Леру Кудрявцеву

Телеведущей было нелегко контролировать эмоции, когда певец ответил на главный вопрос ее программы.

Когда-то Сергея Лазарева и Леру Кудрявцеву связывали романтические отношения. Артисты давно расстались. Теперь у каждого из них своя жизнь, поэтому они могут легко и спокойно общаться на любые темы.

Но как призналась Кудрявцева, последний разговор с экс-избранником оказался непростым. Сергей стал гостем нового выпуска программы «Секрет на миллион», который НТВ покажет 29 сентября. И он решился ответить на главный вопрос шоу, который ему преподнесли в закрытом конверте.

По словам Леры, какую тайну будет предложено раскрыть Лазареву, она не знала заранее. Вопрос шокировал ее, как и то, что певец решил дать на него ответ.

«Я не знала этого о человеке, с которым пять долгих лет находилась в отношениях. И мне было нелегко держать себя в руках и контролировать эмоции», – пишет Кудрявцева в авторской колонке на портале Teleprogramma.pro.

Ведущая отметила: после съемок она до сих пор не может прийти в себя из-за откровений артиста и не знает, как относиться к услышанному. Зрители сами поймут, что именно так смутило ее, когда увидят выпуск — 29 сентября на НТВ.