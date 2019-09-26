Звездные истории

Лера Кудрявцева: «Сергей Лазарев не смог сдержать слез»

29 сентября в 14.00 и в 21.00 гостем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Сергей Лазарев. Певец, актер и телеведущий, с которым Лера Кудрявцева встречалась пять лет, расскажет, как сложилась его жизнь, как он пережил смерть родного брата, а главное – раскроет секрет, который шокирует даже Леру.

Лера Кудрявцева: «Сергей Лазарев не смог сдержать слез»
Сергей Лазарев дал интервью Лере Кудрявцевой. Фото: НТВ

Сколько интервью я взяла за свою жизнь? Наверное, уже больше сотни! Но одно дело – беседовать с чужим человеком или даже с другом, и совсем другое – с мужчиной, в которого была влюблена…

О причинах нашего с Сережей расставания несколько лет назад писали все СМИ. Мы были красивой парой, это правда. Но только мы знаем, почему расстались, кто принял окончательное решение разойтись и как нам удалось остаться друзьями после разрыва. Сейчас мы оба готовы говорить об этом не только откровенно, но и достаточно спокойно, ведь у нас разные жизни, и нам больше нечего делить и выяснять… А еще нам нравится шутить, вспоминая былое!

– Когда ты включала «мамочку», я быстро её выключал, – подколол меня Сережа, рассказывая о нашем романе.

Сергей Лазарев на передаче «Секрет на миллион». Фото
Сергей Лазарев на передаче «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Сережа – очень хороший человек, он просто невероятный. Когда мне сказали, что он будет гостем программы, я искренне обрадовалась. Сережа – легкий, он умеет обращать все в шутку, с ним никогда не бывает скучно. Однако жизнь состоит не только из удовольствий и веселых историй. Так, Сережа поделился со мной своей болью: рассказал, как потерял старшего брата… Вспоминая о брате, Сережа не смог сдержать слез… Поддержать его в студию пришел младший брат, с который Сергей видится редко, мама Валентина Викторовна и его племянница Алина.

Сейчас главный человек в жизни Сережи – его сын Никита. Сережа скрывал мальчика от журналистов на протяжение двух с половиной лет, потому что берег ребенка от назойливого внимания.

– Я первые две недели не выходил из дома от слова «вообще», – улыбнулся Сергей, рассказывая о своем опыте отцовства.

Как я его понимаю! Быть родителем – значит жить жизнью своего ребенка 24 часа в сутки, особенно когда он совсем крохотный. А папа из Сережи получился просто великолепный: любящий, заботливый, внимательный. Я, кстати, всегда знала, что Сережа будет отличным отцом.

Сергей Лазарев на передаче «Секрет на миллион». Фото
Сергей Лазарев на передаче «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Теперь, когда Никита уже большой, Сергей не скрывает его от любопытных глаз. Зрителям «Секрета на миллион» выпадет уникальный шанс – они увидят первое интервью сына Сергея Лазарева! Кто знает, может, это начало большого пути на телевидение?

Что касается секрета стоимостью один миллион рублей, который Сергей согласился раскрыть во второй части программы… Мне сложно об этом говорить. Это был первый раз за все время существования нашего ток-шоу, когда я не знала, что в конверте. Поэтому меня шокировала не только откровенность Сережи, но и сам вопрос. Я не знала этого о человеке, с которым пять долгих лет находилась в отношениях. И мне было нелегко держать себя в руках и контролировать эмоции.

Словом, это был непростой выпуск. С одной стороны, приятный, потому что я всегда рада видеть Сережу, а с другой… Даже не знаю… В общем, смотрите «Секрет на миллион» – и сами поймете, о чем я.

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Лера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Сергей Лазарев
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Лера Кудрявцева: «Сергей Лазарев не смог сдержать слез»
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