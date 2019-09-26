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«Валерия Львовна, да вы огонь!»: Лазарев оценил архивный снимок Кудрявцевой

С 2008 по 2012 год у звезд был бурный роман.

«Валерия Львовна, да вы огонь!»: Лазарев оценил архивный снимок Кудрявцевой
Кудрявцева опубликовала архивный кадр/globallookpress.com

Музыкант Сергей Лазарев отреагировал на архивный снимок телеведущей Леры Кудрявцевой, который она разместила на своей страничке в Instagram. Звезда выложила кадр, который был сделан в 2004 году. На снимке молодая Лера Кудрявцева. Тогда ей было всего 33 года.

Лера Кудрявцева. Фото
Кудрявцева опубликовала архивный кадр/https://www.instagram.com/leratv/

«Валерия Львовна, да вы огонь!» — заявил Сергей Лазарев, которого, судя по всему, впечатлил снимок бывшей возлюбленной. Как известно, звезды встречались с 2008 по 2012 год. После расставания они смогли сохранить хорошие отношения.

Отметим, что сейчас Лера Кудрявцева счастлива с молодым супругом. Она живет с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 15 лет. В прошлом году у пары родилась дочь Маша. Именно ее воспитанием они сейчас и занимаются с мужем.

Что касается Сергея Лазарева, то он не рассказывает о своей избраннице. При этом известно, что у музыканта есть сын Никита, которого он безумно любит. Порой певец срывается прямо с гастролей, чтобы хотя бы несколько часов побыть вместе с любимым сыном.

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Тэги:

Игорь МакаровЛера КудрявцеваСергей Лазарев
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«Валерия Львовна, да вы огонь!»: Лазарев оценил архивный снимок Кудрявцевой
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