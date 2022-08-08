Гастротур по Туле: квас из березового сока, пряничные медведи и мороженое с хлебом

Самобытные блюда, гастрономические открытия, лучшие рестораны, достопримечательности, развлечения и настоящие приключения по следам «Поваров на колесах» – в продолжении нашей серии статей по городам России, которые вам стоит посетить хотя бы однажды.
«Повара на колесах» – новое кулинарное трэвел-реалити от медиагруппы «Красный квадрат», в котором звездные мастера высокой кухни не только знакомятся с историей и культурой самых удивительных городов нашей страны, но и пробуют их на вкус.
От классических музеев и соборов до модных арт-пространств и секретных пешеходных улочек, от закусок в местных забегаловках до изысканных ресторанных сетов: в выпусках шоу – такая разная, но родная Россия во всем разнообразии национальной кухни и культуры регионов страны.
Следуя расхожей фразе «Хочешь узнать Россию, начни с Тулы», шеф-повара посетили сказочный город мастеров. Тула – кладезь русской культуры и настоящая сокровищница исторических достопримечательностей. Одни называют ее «оружейной столицей», другие «родиной самоваров», а кто-то ласково зовет ее «пряничным краем».
И все это – Тула, город, который входит в большую музейную тройку российских городов наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Это место, которое влюбляет в себя в первую секунду и оставляет сладкое послевкусие (конечно же, пряничное)!
О своих гастрономических открытиях и о самых интересных местах в Туле расскажет один из героев первых двух выпусков шоу «Повара на колесах» Георгий Троян.
Георгий Троян. Фото: пресс-служба проекта
Наш гость – шеф-повар московского ресторана «Северяне», рекомендованного гидом Michelin. Георгий - настоящий гуру русской печи, повелитель открытого огня и любитель кулинарных экспериментов. А еще – хронический трудоголик, добрый кошатник и лучший молодой повар 2015 года по версии конкурса «Серебряный треугольник» в одном лице.
Георгий уверен, что секрет идеального блюда кроется в простоте и качестве ингредиентов. Сегодня он расскажет, какие местные продукты открыл для себя с новой стороны, и поделится впечатлениями от Тулы. И, конечно, не оставит читателей без кулинарных советов, которые точно смогут удивить!
Что посмотреть?
1. Оружейный музей
«Когда нам сказали, что будем сниматься в оружейном музее, было предвкушение, что это классическая скучная выставка: три ружья, два копья. Но реальность во много раз превзошла ожидания! Оказалось, что музей - очень современный, интерактивный, многое можно потрогать и даже пострелять в виртуальном симуляторе, вновь почувствовав себя мальчишкой».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Оружейный музей. Фото: пресс-служба проекта
2. Пряничный завод
«Мы были уверены, что знаменитый на всю страну пряничный завод – это большое технологичное производство. На самом деле – маленький пряничный домик, где каждое изделие – результат ручного труда.
Это, конечно, невероятно. И поднимает тульский пряник на гастрономический уровень. Кроме того, вы можете попробовать испечь его своими руками. Мы, например, сделали пряники в форме мишки и совы. Вышло очень вкусно!»
Печенье пряничного завода в форме мишек и сов. Фото: пресс-служба проекта
3. Пространство «Искра»
«Московский «Флакон» на тульский лад – симпатичное арт-пространство с классными гастрономическими корнерами, креативным кластером, уютным коворкингом и стильными посетителями».
Где попробовать местную кухню?
1. Березовый квас на улице Металлистов
«На неприметную лавочку с квасом мы наткнулись совершенно случайно, гуляя по исторической улице Металлистов. Но именно этот напиток стал моим главным гастрономическим открытием Тулы. Хозяин лавки рассказал, что рецепт – семейный, и они готовят квас из березового сока уже на протяжении 20 лет. Обязательно попробуйте вкус «лесные шишки», это отвал всего!».
На улице Металлистов можно попробовать вкусный квас. Фото: пресс-служба проекта
2. Ресторан «Светски»
«Редкое место, где понравилось абсолютно все, что подали к столу. «Фишка» ресторана – современная русская кухня. Обязательно возьмите оленину, судака, грибную похлебку и десерт с манкой! Все очень вкусно, правда, по некоторым отзывам, заведение не из бюджетных».
Ресторан «Светски». Фото: svetskirest.ru/galery
Чем вдохновляет город?
«Изобретая новое блюдо, я люблю отталкиваться от продуктов. На тульском фермерском рынке нашел очень качественную молочку и буханку вкуснейшего Бородинского. Так и родился одновременно неожиданный и каждому знакомый «вкус Тулы» в моем авторском исполнении – мороженое и хлеб. Ключом к победе в кулинарной битве, уверен, стал пряник, который я использовал для посыпки!
Когда мороженое и хлеб в одном флаконе. Фото: пресс-служба проекта
Смелые сочетания продуктов я люблю, и часто практикую у себя в ресторане. В этом деле главное соблюдать правило баланса: по законам высокой кухни в одном блюде должен быть и соленый, и сладкий, и кислый, и горький вкус. «Кислинка» вообще должна быть всегда, потому что на контрасте с ней другие вкусы выделяются больше, а те, что были слишком «яркими» – утихают. Получаем то, что нужно – сбалансированное вкусовое сочетание»
«Я люблю делиться кулинарными советами: попробуйте эти неожиданные гастрономические сочетания, и не бойтесь экспериментировать на кухне!»
Мороженое с хлебом. «Я неслучайно угощал туляков этим блюдом. Такое сочетание использую давно, и вы даже можете найти его в меню «Северян». В детстве всегда покупал горячий хрустящий багет и пломбир во французской пекарне рядом с домом, и с удовольствием уплетал их вместе».
Свинина со сливой или печеными яблоками. «В этом дуэте кислотность сливы или яблок «гасит» жирность мяса, делая блюдо легким и сбалансированным».
Сырой стейк тунца с арбузом и авокадо. «Ингредиенты нарежьте кубиком и перемешайте, добавив салатную заправку. Это невероятно вкусно. Наслаждайтесь!»
Копченая сметана с кольраби. «Приготовить ароматную сметану можно и самостоятельно (например, на даче), а капусту запечь стейками. Только не забывайте периодически помешивать сметану во время копчения!»
Томленая слива в портвейне с копченым мороженым. «Одно из моих любимых сочетаний. И сливу, и мороженое несложно приготовить дома. Или приходите ко мне в «Северяне», этот десерт сейчас в меню!»
После «виртуальной» экскурсии по городу разыгрался аппетит? Значит самое время запланировать путешествие в Тулу на следующий уик-энд!
Вид Тулы сверху. Фото: пресс-служба проекта
Перед поездкой не забудьте посмотреть трэвел-реалити «Повара на колесах». Программу создает медиагруппа «Красный квадрат» совместно с сервисом для путешествий по России RUSSPASS при поддержке Института развития интернета (ОАО «ИРИ»).
Новые серии выходят каждый понедельник только в официальных сообществах проекта в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
Путешествуйте по России вместе с «Поварами на колесах» и помните: аппетит приходит во время езды!