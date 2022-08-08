Гастротур по Туле: квас из березового сока, пряничные медведи и мороженое с хлебом

Самобытные блюда, гастрономические открытия, лучшие рестораны, достопримечательности, развлечения и настоящие приключения по следам «Поваров на колесах» – в продолжении нашей серии статей по городам России, которые вам стоит посетить хотя бы однажды.

«Повара на колесах» – новое кулинарное трэвел-реалити от медиагруппы «Красный квадрат», в котором звездные мастера высокой кухни не только знакомятся с историей и культурой самых удивительных городов нашей страны, но и пробуют их на вкус.

От классических музеев и соборов до модных арт-пространств и секретных пешеходных улочек, от закусок в местных забегаловках до изысканных ресторанных сетов: в выпусках шоу – такая разная, но родная Россия во всем разнообразии национальной кухни и культуры регионов страны.

Следуя расхожей фразе «Хочешь узнать Россию, начни с Тулы», шеф-повара посетили сказочный город мастеров. Тула – кладезь русской культуры и настоящая сокровищница исторических достопримечательностей. Одни называют ее «оружейной столицей», другие «родиной самоваров», а кто-то ласково зовет ее «пряничным краем».

И все это – Тула, город, который входит в большую музейную тройку российских городов наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Это место, которое влюбляет в себя в первую секунду и оставляет сладкое послевкусие (конечно же, пряничное)!

О своих гастрономических открытиях и о самых интересных местах в Туле расскажет один из героев первых двух выпусков шоу «Повара на колесах» Георгий Троян.