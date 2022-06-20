«Модный приговор», «Давай поженимся!» и «Кто хочет стать миллионером» заблокировали на YouTube

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы российской медиагруппы «Красный квадрат»: «Модный приговор», «Давай поженимся!», «Кто хочет стать миллионером?» и другие.

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube» — появляется надпись, когда открываешь названные каналы.

Напомним, Аркадий Ротенберг, владелец контрольного пакета акций медиахолдинга, находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Под санкциями также и гендиректор Первого канала Константин Эрнст, выпускающий указанные программы.

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