«Модный приговор», «Давай поженимся!» и «Кто хочет стать миллионером» заблокировали на YouTube

Медиагруппа «Красный квадрат» попала под санкции Запада.
Лариса Гузеева и Роза Сябитова на шоу "Давай поженимся!"

Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Стоп-кадр: Первый канал/ шоу «Давай поженимся!»

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы российской медиагруппы «Красный квадрат»: «Модный приговор», «Давай поженимся!», «Кто хочет стать миллионером?» и другие.

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube» — появляется надпись, когда открываешь названные каналы.

Напомним, Аркадий Ротенберг, владелец контрольного пакета акций медиахолдинга, находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Под санкциями также и гендиректор Первого канала Константин Эрнст, выпускающий указанные программы.

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