Шеф-повара поехали по России соревноваться в приготовлении локальных блюд

В социальных сетях стартовало новое кулинарное тревел-шоу «Повара на колесах». В его рамках звездные шефы отправились в большое гастрономическое путешествие по России.

В одной программе собраны анализ местных продуктов, уникальные авторские рецепты, посещение лучших ресторанов, музеев и развлечений регионов — гордости российского внутреннего туризма.

В каждом городе машина с двумя именитыми шеф-поварами останавливается на центральной площади, и звезды кулинарии выносят на суд местных жителей авторские рецепты локальных блюд. Победителя определяют дегустаторы.

В первом сезоне городами-участниками стали Рязань, Тула, Нижний Новгород, Суздаль, Воронеж, Липецк, Кострома, Ростов, Ярославль и Сергиев Посад. А главными героями выступили пять пар шеф-поваров из популярных ресторанов, таких как «Северяне», Deep Fried Friends, Uhvat, «Фаренгейт», Savva, Biologie, «КрабыКутабы», Muse, Remy Kitchen и других.

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Героями пилотной серии, которая вышла 11 июня, стали повара Георгий Троян и Антон Ковальков.

«Мы с Антоном по-новому открыли для себя российский туризм и локальные кухни, впечатлились богатой культурой, прикоснулись к местным гастрономическим легендам и уже подумываем внедрить в свои меню несколько авторских блюд, вдохновленных поездкой. В России есть что посмотреть, чему удивиться и чем вкусно пообедать! Надеюсь, в этом убедятся и зрители», — говорит шеф Георгий Троян.

Новые эпизоды будут появляться еженедельно в официальных сообществах проекта «Повара на колесах» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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