Ну очень ароматный! Как сделать шашлык на соевом соусе с болгарским перцем по Лазерсону

Шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон раскрыл на авторском YouTube-шоу «Зона Лазерсона» интересный метод маринования шашлыка – в азиатском стиле.

Мясо по Лазерсону получатся ароматным и мягким.

Ингредиенты: свинина, растительное масло, сладкий китайский соус, соевый соус, сухой чеснок, кунжутное масло, красный сладкий перец.

Мясо кусочками заливаем растительным маслом, кисло-сладким китайским соусом (можно выбрать на свой вкус), соевым соусом, посыпаем сухим чесноком, добавляем немного кунжутного масла.

Красный сладкий перец (темный вкуснее) нарезаем на квадраты такого размера, чтобы их можно было нанизать на шампуры.

Распределяем все равномерно и оставляем мариноваться.

Нанизываем по очереди мясо и перец на шампуры и жарим до готовности на мангале.

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