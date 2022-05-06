С золотистой корочкой и ярким вкусом: рецепт куриных ножек на мангале с аджикой и медом дал Белькович

Саша Белькович поделился на своем кулинарном YouTube-канале Sasha Belkovich рецептом аппетитных куриных ножек на мангале. Их он готовит для своей семьи, которая обожает это блюдо.

Ингредиенты: куриная голень – 8 шт., мед – 2-3 ложки, соевый соус – 60-80 мл, сок лимона/апельсина – 1 шт., аджика – 1-2 ложки (острота по вкусу).

Соединить сок лимона или апельсина, соевый соус и аджику. Ножки хорошо перемешать с маринадом и оставить на 30 минут (можно больше).

Выложить на решетку и жарить всего минут 25 (каждые 3-4 минуты переворачивать для равномерного приготовления). Можно запечь дома в духовке.

Уже почти готовые ножки полить оставшимся маринадом.

«У меня пару раз выходит, и через 3 минуты снимаю», – уточнил Белькович.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.