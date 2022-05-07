И обязательно добавить квас! Какой маринад делает шашлык реально классным, раскрыл Емельяненко

Квас способен обычный шашлык превратить в кулинарный изыск. А за счет естественной кислоты и пузырьков разрыхлить мякоть и сделать ее сочной и нежной.

Секретным рецептом на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился известный телеповар Василий Емельяненко.

Нарезаем килограмм свинины (лучше шею) на крупные кусочки, добавляем 2 головки нарубленного соломкой лука, 2 кусочка нашинкованного крупно имбиря, несколько гвоздичек (5-6 штук, не разламываем), посыпаем парой чайных ложек кориандра, копченой паприкой (для цвета), солим и поливаем квасом (примерно полстакана или чуть больше).

Оставляем мясо в маринаде примерно на сутки пропитываться, не меньше. Только в этом случае оно получится максимально сочным. Жарим на огне и наслаждаемся.

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