Кефир плюс лимон: как сделать шашлык по-настоящему сочным, рассказал Белькович

Известный шеф Саша Белькович рассказал на YouTube-шоу Sasha Belkovich, как приготовить простой, ароматный и очень сочный шашлык.
Ингредиенты на 1 кг мяса: кефир нежирный — 1 стакан, лимон — 1/2 шт., карри порошок — 2 ч. л., сахар — 1 ч. л., соль — по вкусу.
Кефир взбалтываем с сахаром, солим. Выдавливаем сок из лимона, кладем карри, размешиваем.
Свинину нарезаем крупно, кладем в маринад, распределяем по кусочкам, оставляем на 2–3 часа.
Зажариваем на шампурах на мангале, поворачивая над углями равномерно.
Смотрите также
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.