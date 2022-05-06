Кефир плюс лимон: как сделать шашлык по-настоящему сочным, рассказал Белькович

Саша Белькович утверждает, что такое мясо будет обязательно очень вкусным.

Известный шеф Саша Белькович рассказал на YouTube-шоу Sasha Belkovich, как приготовить простой, ароматный и очень сочный шашлык.

Ингредиенты на 1 кг мяса: кефир нежирный — 1 стакан, лимон — 1/2 шт., карри порошок — 2 ч. л., сахар — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Кефир взбалтываем с сахаром, солим. Выдавливаем сок из лимона, кладем карри, размешиваем.

Свинину нарезаем крупно, кладем в маринад, распределяем по кусочкам, оставляем на 2–3 часа.

Зажариваем на шампурах на мангале, поворачивая над углями равномерно.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.