Рецепт для ленивых! Как сделать аппетитный торт со сгущенкой из печенья и зефира, показал Белькович

Телеповар заверил, что этот десерт съедается моментально!

Саша Белькович показал в своем телеграме, как он быстро готовит аппетитный торт без выпекания. Телеповар заверил, что его близкие в восторге от этого десерта!

Ингредиенты на 8-10 порций: вареная сгущенка — 1 банка, сметана — 700 г, печенье — 300 г, зефир — 150 г.

Смешать сгущенное молоко с 1/3 частью сметаны, потом выложить остальное и замесить дальше. Нарезать на маленькие кусочки зефир.

В форму выложить слой печенья, потом крем, потом опять печенье, потом опять крем и на него – кусочки зефира. Повторить слои.

Когда все ингредиенты будут разложены, постучать формой по столу, чтобы вышли пузырьки воздуха. Оставить на пару часов в холодильнике. И готово!

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