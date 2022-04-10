«А что, так можно было?»: постные пирожки с капустой от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на 10 порций всего 96 рублей!

Ингредиенты:

Тесто:

Мука 350 г (21 р.)

Сахар ½ ст. ложки (1 р.)

Соль

Растительное масло (подсолнечное) 330 мл (36 р.)

Дрожжи сухие быстрорастворимые 5 г (5 р.)

Вода горячая 250 мл

Вода теплая 120 мл

Начинка:

Капуста белокочанная 300 г (27 р.)

Лук репчатый 1 шт. (4 р.)

Растительное масло (подсолнечное) 20 мл (2 р.)

Соль

Итого: 10 порций = 96 р., 1 пирожок = 10 р.

Приготовление:

Тесто:

В миску отправляем муку (90 г), щепотку соли, 20 мл растительного масла, сахар, горячую воду и активно перемешиваем до однородной консистенции.

Даем тесту немного остыть, затем вливаем еще теплой воды, всыпаем дрожжи и перемешиваем до однородности. Добавляем оставшуюся часть муки (260 г) и замешиваем тесто на столе до однородной эластичной консистенции.

Наливаем на стол 15 мл растительного масла и смазываем руки этим, слегка обвалять тесто в масле и разделяем тесто на 10 равных частей, скатываем в шарики и накрываем полотенцем.

Начинка:

Капусту нарезаем тонкой не длинной соломкой, лук чистим и режем полукольцами.

На сковороду наливаем 20 мл растительного масла и слегка обжариваем лук, затем добавляем капусту, солим 2 большими щепотками и тушим около 7 минут.

Совет от шефа: «Капусту не пережаривать, должна быть хрустящей».

Шарики из теста формируем в блинчик, кладем в середину начинку и скрепляем тесто в центре, фиксируем края, переворачиваем швом вниз и слегка спрессовываем. Таким образом, делаем еще 9 пирожков.

На сковороду с глубокими бортами наливаем 150 мл растительного масла и ставим на минимальный нагрев, масло не должно быть очень горячее.

Отправляем в нагретое масло пирожки и равномерно обжариваем на минимальном нагреве (иначе тесто не пропечется, а сгорит) с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые пирожки перекладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Приятного аппетита!

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