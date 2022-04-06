Белькович назвал виды дешевой рыбы, которые можно вкусно приготовить дома

В список входят треска, пангасиус и другие.

В магазине продается много разной рыбы. Но не все знают, какую можно купить, чтобы вкусно приготовить дома. Главный шеф-повар СТС Александр Белькович рассказал нашим читателям, что дешевая рыба – не всегда плохая. Некоторые из них можно очень достойно подать к столу.

По словам Бельковича, можно взять треску, пангасиус, кунджу, галец и мурманскау камбалу. Это бюджетные виды рыбы, но при этом вкусные.

«Карп – это классика. Вкус у него обычно немного тинный, но очень жирный и вкусный. Карп нужно насытить специями. В составе блюда обязательно должен быть чеснок, лук, сметана и какой-нибудь набор специй. Вкусно карпа просто запечь в духовке, натереть его специями, покрыть небольшим слоем сметаны, отправить в духовку на большую температуру, чтобы он подпекся, тогда он будет вкусный», — рассказал Белькович Teleprogramma.pro.

Кроме того, по словам кулинара, в магазине часто продают суповые наборы, куда входит голова, плавники. Это идеальный набор для ухи.

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