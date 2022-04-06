Как выбрать рыбу по глазам и наощупь: полезные советы от Бельковича

Главный шеф-повар СТС подсказал, как купить в магазине свежую рыбу и не прогадать.

Хотите купить рыбу, но мало в ней разбираетесь? Главный шеф-повар СТС Александр Белькович дал нашим читателям ценные советы.

Например, рыба бывает трех видов: живая, охлажденная и замороженная.

«В основном вне сезона в России в магазинах мы видим рыбу размороженную. Это рыба промысловая, которую ловят в океанах, на больших кораблях. Прямо там замораживают, а потом поставляют на рынки и в магазины. Если ее правильно размораживают, в ней нет ничего плохого. Наоборот, она отличного качества, она из океана, из морей», — заявил Белькович.

Как же отличить охлажденную рыбу от размороженной?

Признаки охлажденной рыбы: плотное мясо, отсутствие лишней жидкости, естественный блеск. Ее доставили в незамороженном виде.

Признаки размороженной рыбы: лишняя жидкость, более рыхлое мясо. Ее доставили в замороженном виде. Основная часть рыбы продается в России именно в таком виде.

Как выбирать рыбу по глазам?

Глаза у рыбы должны быть не впалые, не темные, не мутные, а именно яркие, свежие и красивые.

Как выбирать рыбу по жабрам?

Розовые жабры – рыба свежая.

Если жабры темнее, например, красные, серые – это говорит о том, что рыба уже полежала.

Как выбрать рыбу наощупь?

Нажимаем на рыбу – образуется вмятина. Если она быстро восстанавливается, значит рыба свежая и мясо у нее плотное.

Можно купить замороженную рыбу и самим ее разморозить. Так гарантия качества будет выше.

В магазине, если мы покупаем размороженную рыбу, нет гарантии, что ее разморозили только один раз. Могут заморозить-разморозить, потом опять заморозить и разморозить. Вы об этом никогда не узнаете. А при двойной заморозке у рыбы теряется качество.

Важный момент: если вы покупаете рыбу размороженную, никогда ее не замораживайте снова, иначе она теряет свои качества и становится невкусной.

Чем отличается морская, речная и озерная рыба?

Морская – легкая, деликатная.

Озерная и речная – больше костей, более насыщенный вкус. Требует большее количество специй, чтобы этот вкус одновременно и перебить, и дополнить.

Лосось и форель

В основном весь лосось привозят к нам с Фарерских островов. Но совсем недавно такой лосось стали производить и в России — мурманский лосось дешевле.

Почему цена на одинаковы лосось разная?

Цена зависит от того, сколько кожи, костей и мяса в рыбе. Самый простой и доступный вариант – купить рыбу целиком с головой. Если вы умеете ее разделывать – это самый экономный вариант.

Еще не менее вкусная и доступная рыба – это форель. Она маленькая и намного дешевле, чем лосось. Форель – наша, русская, чаще всего ее выращивают в Карелии. Если форель выращивается не в проточной воде – у нее тинный вкус. Тинный вкус – это не круто для рыбы.

Сибас и дорадо

Чаще всего ее везут из Турции. Она морская, в ней очень вкусное деликатное мясо. Мало костей – легко готовить и удобно есть. Чем больше рыба, тем дороже стоит. Дорадо кругленькая, похожа чем-то на пиранью, сибас более вытянутый. Особой разницы в мясе нет. Они примерно одинаковые на вкус.

Бюджетная рыба

Можно взять треску, пангасиус. Можно обратить внимание на такую рыбу как кунджа, галец и мурманская камбала.

Карп – это классика. Вкус у него обычно немного тинный, но очень жирный и вкусный. Карп нужно насытить специями. В составе блюда обязательно должен быть чеснок, лук, сметана и какой-нибудь набор специй. Вкусно карпа просто запечь в духовке, натереть его специями, покрыть небольшим слоем сметаны, отправить в духовку на большую температуру, чтобы он подпекся, тогда он будет вкусный.

В магазине часто делают суповые наборы, куда входит голова, плавники и т.д. Это идеальный набор, чтобы приготовить хороший насыщенный рыбный бульон к ухе.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!