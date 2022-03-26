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Очень дешево и на все случаи! Как сделать лепешки из муки, воды и растительного масла по Емельяненко

Лепешки получаются аппетитными и с полостью внутри.

Очень дешево и на все случаи! Как сделать лепешки из муки, воды и растительного масла по Емельяненко
Лепешка. YouTube-шоу Gadget Chef. Стоп-кадр

Известный шеф-повар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как сделать очень простые и дешевые лепешки.

Благодаря полости внутри их можно использовать в качестве основы для шаурмы, закладывая любую начинку, можно промазать маслом и медом и есть с чаем, а можно подавать в качестве хлеба к основным блюдам.

Ингредиенты: мука — 350 г, вода (кипяток) — 200 мл, соль — 2 щепотки, растительное масло — 2 ст. ложки.

Смешать муку, две щепотки соли, растительное масло и кипяток. Хорошо вымесить, сформировать из теста шарик. Завернуть в пищевую пленку, оставить на час.

Нарезать на кусочки в 60 граммов и тонко раскатать, слегка припылив мукой.

Жарить на среднем огне на хорошо разогретой сухой сковороде (без масла). Выпекать, периодически переворачивая, пока лепешка не вздуется и внутри не образуется полость.

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