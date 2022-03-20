Рецепт за три копейки, «украденный» у корейцев: как Емельяненко жарит капусту в виде блина

Это блюдо подают в ресторанах, но его с легкостью можно воспроизвести у себя на кухне.

Знаменитый шеф Василий Емельяненко на своем YouTube-проекте «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить капусту на азиатский манер. Рецепт кулинар подсмотрел в корейских ресторанах. Стоит блюдо – сущие копейки, но при этом впечатляет вкусом.

Капусту (треть кочана) шинкуем тонкой соломкой, рубим мелко кинзу (маленький пучок), зеленый лук (можно репчатый, но очень мелко и мало), перец чили (1 шт.), зубчик чеснока, посыпаем специями.

Три яйца, три чайные ложки соевого соуса, три чайные ложки муки взбиваем в блендере. Заливаем этим составом капусту, размешиваем руками.

На сковородку наливаем немного растительного масла, нагреваем, обливаем маслом стенки.

Выкладываем в нее капусту, прижимаем лопаткой, убавляем огонь, накрываем крышкой и прогреваем минуты четыре.

Берем вторую сковороду, также распределяем тонко масло по всей поверхности. Переворачиваем капустный блин на нее и прогреваем на другой сковородке с другого бока. Сверху должна получиться аппетитная корочка, держим на медленном огне минут шесть.

Переворачиваем капусту одним большим блином на блюдо, чуть остужаем, нарезаем как пирог и подаем к столу. Можно с соевым соусом в мисочке.

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