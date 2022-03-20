Всего банка фасоли, а так вкусно! Этот простой и ароматный супчик без картошки Емельяненко советует всем

Шеф-повар уверен, что это блюдо станет любимым в любой семье.

Телеповар Василий Емельяненко рассказал на YouTube-шоу Gadget Chef, как быстро приготовить фасолевый суп, на который обычно (но не в этот раз) тратится уйма времени и электроэнергии.

Нужно взять консервированную фасоль! Эффект, уверен кулинар, впечатлит многих.

Ингредиенты: кусок говядины на кости, морковка – 1 шт., луковица – 1 шт., консервированная фасоль – 1 банка, чеснок – 1 зубчик, растительное масло, соль, перец, лавровый лист — по вкусу, хмели-сунели – 1 ч.л.

Нарезать мясо, обжарить в кастрюле на растительном масле, посолить, поперчить. Нашинковать также морковку и лук, бросить туда же, добавить лавровый лист. Потушить вместе минут пять.

Влить воду, кипятить минут 20, бросить банку фасоли с соусом. Приправить измельченным чесноком и ложкой хмели-сунели. Чуть потомить и готово. Суп получается очень ароматным и вкусным.

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