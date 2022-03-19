Тушеная капуста, как в СССР: Емельяненко кладет в середину сковороды пасту, перчит и жарит

Ее можно приготовить постной, а можно сдобрить шкварками.

Василий Емельяненко рассказал на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко», как приготовить вкусную тушеную капусту, как в СССР. Ее можно оставить постной, а можно сдобрить жареным беконом (салом).

Ингредиенты: лук — 200 г, капуста (квашеная или свежая) — 500 г, томатная паста, тмин — 1 ч. ложка, растительное масло, лавровый лист. На заправку, если не поститесь: бекон, зеленый лук, перец.

Обжарить нашинкованный лук-репку 3-4 минуты в масле. Бросить чайную ложку тмина. Чуть прогреть с луком, добавить капусту. Размешать, отодвинуть капусту к краям кастрюли, посередине выложить томатную пасту, обильно посыпать черным перцем.

Обжарить томатную пасту в середине кастрюли, добавить лавровый лист, размешать с капустой. Если вы берете свежую капусту, можно добавить немного уксуса.

Влить воду так, чтобы слегка покрывала капусту, накрыть крышкой, оставить тушиться. Через минут 20 открыть, долить немножко воды, которая за это время выпарилась, и тушить до готовности.

Если есть желание, можно такую капусту заправить. Сырой бекон обжарить, посолить, нарезать на кусочки и поперчить. Выложить эту заправку сверху капусты, посыпать зеленым луком.

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