Нежные оладушки из манки! Емельяненко добавляет яйцо, сахар и обваливает в сухарях

Также в состав можно добавить любимые сухофрукты.

Как из вчерашней манной каши сделать кулинарный шедевр, рассказал известный телеповар Василий Емельяненко на проекте YouTube «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Итак, варим манную кашу на молоке или используем готовую с добавлением сахара, соли, сливочного масла. Остужаем, вбиваем яйцо, добавляем любимые сухофрукты – вяленую ягоду, изюм, кусочки кураги или чернослива.

Размешиваем, скатываем кружки, обваливаем в панировочных сухарях, формируем оладушки. Обжариваем на растительном масле до румяной корочки.

Делаем к оладушкам соус – сметану поливаем сгущенкой. Подаем к столу.

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