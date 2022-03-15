С манкой и грибочками – вкуснее мясных! Делаем капустные котлетки по простому рецепту Емельяненко

В пост и для экономии средств это блюдо – настоящее спасение.

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» разбил стереотип о том, что вкусные котлетки обязательно должны быть из мяса. Телеповар официально заявил, что его капустные с грибочками и манкой – ничуть не хуже и даже вкуснее некоторых!

Ингредиенты: капуста — 1 небольшой кочан, лавровый лист — 2 штуки, лук — 2 головки, сушеные белые грибы — 10 граммов, чеснок — 2–3 зубчика, соль и перец — по вкусу, мука — 1,5 столовые ложки, манная крупа — 2 столовые ложки, зеленый лук.

Капусту разделяем на листья, варим с лаврушкой и солью до готовности. Измельчаем при помощи блендера или мясорубки, чуть отжимаем. Нарезаем мелко лук, обжариваем на масле. Соединяем с капустным фаршем.

Заранее замачиваем сухие грибы или используем свежие, мелко нарезаем и отправляем к капусте. Водичку от грибов не выливаем, она пригодится.

Капусту, лук и грибы пропускаем через мясорубку, по вкусу солим и перчим, добавляем измельченный чеснок, приправляем по вкусу, насыпаем полторы столовые ложки муки и две столовые ложки манки. Размешиваем, делаем котлетки, жарим на растительном масле.

Воду, в которой вымачивались грибы, доводим до кипения, кидаем в нее немного сахара и вливаем соевый соус. Перемешиваем до тех пор, пока полностью не растворится сахар. В этот грибной соус добавляем майонез, размешиваем.

На готовые котлеты выкладываем приготовленный соус, посыпаем зеленым луком.

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