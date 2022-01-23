Вкусная закуска из авокадо: как быстро сделать ароматное гуакамоле по рецепту Бельковича

Обычно эту намазку подают с чипсами начос.

Как быстро, просто и вкусно сделать гуакамоле показал телеповар Саша Белькович в личном блоге.

Ингредиенты: мягкий авокадо — 1 шт., лук белый — 15 гр., томат средний — 1\2 шт., кинза — пара веточек, сок лайма — 1 ст. ложка, острый соус табаско, соль — по вкусу, чипсы начос.

Разрезать авокадо на 2 части, ложкой достать мякоть и размять вилкой. Добавить мелко нарезанный лук, помидоры и кинзу.

Также по вкусу добавить сок лайма, острый соус табаско, посолить.

Перемешать, есть с чипсами начос. Либо намазывать на гренки или ломтики хлеба. Такие бутерброды хороши в качестве завтрака, отлично смотрятся как закуска на праздничном столе.

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