Готовится за несколько минут: как сделать нежную медовую курочку с макаронами по Бельковичу

Рецепт очень простой и из демократичных ингредиентов.

Саша Белькович поделился в личном блоге очень простым, быстрым и аппетитным рецептом нежной медовой курочки с макаронами.

Ингредиенты: курица бедро 100 гр., сливочное масло 30 гр., макароны 80 гр., соевый соус 2-3 ст. ложки, мед 1 чайная ложка.

Сварить макароны. Нарезать куриное бедро, растопить сливочное масло и обжарить мясо со всех сторон до золотистого цвета. Добавить мед и соевый соус, перемешать.

Бросить макароны в соус и перемешать. Дать настояться 2-3 минуты, при необходимости добавить воду от макарон.

Ранее мы писали, как сделать румяную картошку по-деревенски с аппетитной корочкой по Василию Емельяненко. Тоже готовится очень легко в духовке под приправами и растительным маслом!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!