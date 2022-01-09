«Секретное блюдо от Бельковича!»: как приготовить тающую во рту свинину в пиве

Саша Белькович на своем кулинарном YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как сделать просто и быстро тающую во рту ароматную свинину в пиве.

«Секретное блюдо от шефа Бельковича!» — презентовал свой рецепт известный телеповар.

Отметим, что алкоголь из пива полностью выпаривается в процессе тепловой обработки, так что противники «градусов» могут совершенно не беспокоиться.

Ингредиенты на 10 порций: свинина (шея) 2400 гр., яблоки 500 гр., лук репчатый 300 гр., гвоздика 4 шт., перец душистый по вкусу, пиво 0,5 л, сахар пара щепоток, чеснок 6 головок.

Чтобы противень было легко потом отмыть, покрыть его фольгой, завернув края за бортики. Положить свиную шею (с этим мясом блюдо получится особенно сочным).

Посолить и поперчить с двух сторон. Очищенный лук и яблоки положить к мясу целиком.

Выдавить чеснок, нанести на мясо. Добавить 4 зонтика гвоздики и сверху посыпать парой щепоток сахара. Полить баночкой пива.

Плотно (в 4 слоя) закрыть сверху фольгой (чтобы не было никаких дырок) и отправить в духовку на 2 часа при 200 градусах (после можно оставить свинину в духовке еще на часик томиться).

Проверять периодически, чтобы жидкость не испарялась. Достать их духовки, нарезать на порции.

«Невероятная и мощная вкуснятина у вас на столе! Обязательно попробуйте, приятного аппетита!» — прокомментировал Саша Белькович.

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