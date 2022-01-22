«Не сможете остановиться!»: как приготовить вкусный пышный кекс с идеальным тестом, рассказал Белькович

Этот рецепт в своем кулинарном арсенале шеф-повар считает лучшим.

Известный телеповар Саша Белькович поделился на своем YouTube-канале Sasha Belkovich рецептом кекса, который он считает лучшим. По словам шефа, выпечка получатся очень пышной, идеальной по структуре и вкусу.

«Будете его есть и есть, не сможете остановиться!» — сказал Белькович.

Ингредиенты: сливочное масло 180 гр., сахар 180 гр., яйцо 3 шт., пшеничная мука 250 гр., сухофрукты/орехи 150 гр., ванильный сахар 2 ч.л., разрыхлитель 1 ч.л., соль по вкусу.

Масло комнатной температуры смешать с сахаром и перемешать до растворения сахара. После того как сахар растает, а масло побелеет, добавить яйца по одному и взбить равномерно.

Добавить ванильный сахар, разрыхлитель, соль и муку. Замесить до однородного состояния. Положить орехи и цукаты. Оставить на 10 минут, переложить в форму.

Духовку заранее прогреть до 160 градусов, поставить кекс на 1 час.

«Кекс, как кекс, но только лучше всех!» — заявил Саша Белькович про свою выпечку.

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