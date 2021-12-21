Идея к новогоднему столу: как приготовить аппетитный кордон блю из свинины, ветчины и сыра по Ивлеву

Телеповар Константин Ивлев на своем кулинарном YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как вкусно приготовить швейцарское блюдо кордон блю. Известный телеповар уверен, что на новогоднем столе оно будет пользоваться популярностью не меньше, чем мясо по-французски.

Ингредиенты: свинина (или телятина) — 200 г, ветчина — 60 г, сыр — 60 г, мука — 100 г, яйцо — 3 шт., панировочные сухари — 200 г, масло оливковое — 300 г. Соус тартар: сметана — 50 г, майонез — 50 г, огурец свежий — 50 г, корнишоны — 30 г, петрушка — 4 г, чеснок — 1 зубчик.

Нарезать постную ветчину: телятину, свиной карбонат или окорок. Освободить мясо от остатков жира, нарезать на небольшие куски (150 — 200 г). Завернуть каждый из них в пищевую пленку и отбить, чтобы мякоть стала плоской. Чем тоньше получиться мясо, тем лучше расплавится сыр.

Мякоть посолить, поперчить. Ветчину нарезать по вкусу — тонко или толсто, как нравится. Положить посередине мяса. Разрезать сыр и поместить сверху, завернуть в мясо, как в большой вареник.

Взять три тарелки: в одну насыпать муку, в другую – панировочные сухари, в третью – сделать льезон, смешав яйцо с солью и перцем. Обвалять мясо в муке, затем обмакнуть в льезоне, затем опустить в панировочные сухари.

В течение 2-3 минут нагреть масло на сковороде, пожарить мясо с двух сторон. Подавать с соусом тартар.

Как сделать тартар. Сметану смешать с майонезом, на средней терке растереть корнишоны. На крупной терке натереть свежий огурец. Чеснок — на средней терке. Смешать в одной тарелке. Если в массе много жидкости, то выдавить и слить. Добавить сметану с майонезом, поперчить. Положить рубленую петрушку, смешать.

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