Всего пять ингредиентов: мясной рулет с грибами и гречкой от Бельковича

На 10 кусков у Александра Бельковича ушло 518 рублей.

Ингредиенты:

Куриный фарш 1200 г (384 р.)

Гречка 200 г (30 р.)

Шампиньоны 300 г (90 р.)

Лук 2 шт. (5 р.)

Яйцо 1 шт. (9 р.)

Растительное масло 30 мл

Перец

Соль

Итого: 10 больших кусков = 518 р., 1 большой кусок = 52 р.

Приготовление:

Лук режем полукольцами и обжариваем на растительном масле.

В отдельной кастрюле варим гречку в подсоленной воде.

Грибы нарезаем средними ломтиками и отправляем к луку в сковородку.

Далее добавляем гречку, солим, перчим и тщательно перемешиваем.

Куриный фарш солим и перчим по вкусу, добавляем 1 яйцо и перемешиваем руками.

Делаем подстилку из 2 длинных слоев фольги, смазываем верхний лист фольги 10 мл растительного масла и выкладываем фарш. Распределяем мясо равномерным слоем по поверхности фольги в пласт, толщиной около 1 см.

Далее перекладываем на фарш начинку, равномерно распределив.

Закручиваем фарш с начинкой в тугой рулет с помощью фольги, подгибая край с одной стороны и затем накинуть второй край в конце рулета, скрепляем все края.

Заворачиваем рулет в фольгу (в 2 слоя, в те же листы) и закручиваем края в виде конфеты. Перекладываем рулет на противень и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Готовому рулету даем постоять и успокоиться в течение 10 минут.

Сервировка:

Мясной рулет с грибами и гречкой можно подавать с хреном или горчицей.

Приятного аппетита!

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