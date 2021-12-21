Всего пять ингредиентов: мясной рулет с грибами и гречкой от Бельковича

Ингредиенты:
- Куриный фарш 1200 г (384 р.)
- Гречка 200 г (30 р.)
- Шампиньоны 300 г (90 р.)
- Лук 2 шт. (5 р.)
- Яйцо 1 шт. (9 р.)
- Растительное масло 30 мл
- Перец
- Соль
Итого: 10 больших кусков = 518 р., 1 большой кусок = 52 р.
Приготовление:
Лук режем полукольцами и обжариваем на растительном масле.
В отдельной кастрюле варим гречку в подсоленной воде.
Грибы нарезаем средними ломтиками и отправляем к луку в сковородку.
Далее добавляем гречку, солим, перчим и тщательно перемешиваем.
Куриный фарш солим и перчим по вкусу, добавляем 1 яйцо и перемешиваем руками.
Делаем подстилку из 2 длинных слоев фольги, смазываем верхний лист фольги 10 мл растительного масла и выкладываем фарш. Распределяем мясо равномерным слоем по поверхности фольги в пласт, толщиной около 1 см.
Далее перекладываем на фарш начинку, равномерно распределив.
Закручиваем фарш с начинкой в тугой рулет с помощью фольги, подгибая край с одной стороны и затем накинуть второй край в конце рулета, скрепляем все края.
Заворачиваем рулет в фольгу (в 2 слоя, в те же листы) и закручиваем края в виде конфеты. Перекладываем рулет на противень и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Готовому рулету даем постоять и успокоиться в течение 10 минут.
Сервировка:
Мясной рулет с грибами и гречкой можно подавать с хреном или горчицей.
Приятного аппетита!
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