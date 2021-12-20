В копилку новогодних рецептов: как приготовить нежную говядину по-бургундски, показал Емельяненко

По словам телеповара, ее «можно есть губами», настолько она получается нежной.

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» обнародовал рецепт французского деликатеса — говядины по-бургундски.

«Мясо получается настолько нежным, что реально его можно есть губами. Приготовьте по нашему рецепту французский деликатес на вашей кухне и насладитесь этим незабываемым вкусом», — сказал Василий Емельяненко.

Ингредиенты: телятина (мясо голяшки) — 600–700 г, грибы шампиньоны мелкие — 12–14 шт., лук — 2 шт., вино сухое красное (алкоголь выпаривается), бекон сырокопченый, масло растительное, масло сливочное, соль — по вкусу, перец — по вкусу, тимьян — несколько веточек, мука — 2 ст. ложки, сахар — 0,5 ст. ложки.

Мясо нарезать на небольшие кусочки, обжарить на смеси сливочного и растительного масел. Сюда же положить нарезанную крупно ленточку сырокопченого бекона, размешать.

Лук нарубить крупными одинаковыми дольками, бросить в мясо. Добавить грибы, несколько веточек тимьяна, две столовые ложки муки, перемешать. Залить телятину (практически полностью) красным вином, положить половину столовой ложки сахара и по вкусу посолить.

На маленьком огне после закипания тушить мясо с закрытой крышкой 60 минут. Перед подачей вытащить из кастрюли тимьян.

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