«К новогоднему столу»: Ивлев поделился авторским рецептом запеченных баклажанов с фетой

Константин Ивлев уверен, что это блюдо понравится многим.

Константин Ивлев рассказал, как он любит готовить баклажаны с фетой. «Авторский рецепт в копилку к вашему новогоднему столу», — сказал про него телеповар.

Ингредиенты: баклажаны, сыр фета, помидоры, лук, чеснок, зелень петрушки, кориандр, зира, копченая соль, растительное масло (оливковое).

Баклажаны нарезать на длинные дольки, запечь в духовке до готовности, застелив противень пергаментом. Готовые баклажаны, пока теплые, полить оливковым маслом.

Мелкими кубиками нарезать томаты, лук, порубить чеснок. Обжарить на оливковом масле лук, добавить томаты, потушить, посолить, бросить в конце петрушку. Добавить фету в томаты.

Баклажаны нарезать на небольшие кусочки, все смешать.

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