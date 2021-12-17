Салат «Мимоза» как ресторане: приготовим его по рецепту Бельковича с копченой скумбрией

Известный телеповар Саша Белькович обнародовал на своем YouTube-канале Sasha Belkovich рецепт салата «Мимоза». Именно так готовят закуску в ресторанах.

Ингредиенты на 4 порции: скумбрия горячего копчения — 300 гр., морковь — 2 шт., картофель — 2 шт., яйцо отварное — 5 шт., сметана — 80 гр., майонез — 80 гр., петрушка – пучок, лук красный — 1 шт., сок одного мандарина.

Заранее запечь картошку с морковкой. В фольгу положить овощ, сверху — соль, перец, масло, завернуть, положить в духовку на 40 минут на 180-200 градусах, готовность проверять деревянной шпажкой.

После того как овощи остыли, соскоблить кожуру. Морковь и картошку натереть на крупной терке. Мелко нарезать лук, положить в миску и залить кипятком.

Скумбрию очистить от шкурки и прямо руками порвать мякоть, избавляя ее от косточек.

Сделать соус: смешать сметану с майонезом, выдавить сок мандарина, нарезать мелко петрушку и отправить в соус, перемешать.

Слить воду с лука и собрать салат. На тарелку положить кулинарное кольцо. Первый слой — морковь, не прессовать, распределить воздушно. Аккуратно смазать соусом. Затем слой скумбрии, чуть смазать соусом. Потом слой воздушной картошки, также смазать соусом. Далее — лучок, натертый белок вареного яйца, смазать соусом. Последним слоем натереть желток. Дать немного настояться при комнатной температуре.

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