«Очень необычный и легкий!»: как по-своему готовит Ивлев салат «Мимоза»

Константин Ивлев на авторском YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как он готовит салат «Мимоза».

«Очень необычный и легкий!» — заверил кулинар.

Телеповар усовершенствовал знакомый всем рецепт, сделав его более благородным.

Ингредиенты: запеченный картофель – 300 г, горбуша г/к – 300 г, салат айсберг – 200 г, яйцо – 5 шт., сыр –200 г, майонез – 200 г, сладкий чили – 120 г.

Сыр положить ненадолго в морозилку, чтобы легче было натереть. Заранее запечь в духовке картошку, отварить яйца. Салат лучше использовать сорта айсберг. А майонез желательно смешать с соусом сладкий чили, так будет вкуснее. Рыбу можно использовать и консервированную, но с копченой будет вкуснее.

Взять большое кольцо и в него выкладывать слоями салат. Сделать слой тертой картошки, смазать соусом, затем распределить кусочки горбуши, нашинкованные листья салата, чуть примять, аккуратно, опять смазать соусом.

Натереть сверху крупно вареное яйцо, затем сыр (на мелкой терке). Снять кольцо, салат готов!

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