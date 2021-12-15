Без майонеза! Как сделать легкий и красивый салат нисуаз с консервированным тунцом, рассказал Белькович

Эту закуску любят в Ницце, но ее легко повторить в наших условиях.

Саша Белькович поделился в личном блоге рецептом салата нисуаз с тунцом.

«Обычно нисуаз едят в Ницце, но его очень просто повторить дома», — сказал известный телеповар.

Ингредиенты на 2 порции: салат свежий латук — 60 г, тунец консервированный — 90 г, картофель беби — 170 г, фасоль стручковая — 50 г, томаты черри — 10 шт., половина красного лука, яйцо отварное — 2 шт., маслины — 10 шт., тунец консервированный — 90 г, рассол из-под тунца — 30 г, лимонный сок — столовая ложка, горчица — чайная ложка, желток — 2 шт.

Сварить картофель до полной готовности прямо в кожуре. Разрезать помидоры черри на половинки. Репчатый лук нарезать небольшой соломкой.

Фасоль залить кипятком и оставить настаиваться на 1 минуту.

Консервированный тунец отправить в измельчитель, добавить желтки, горчицу, воду из-под тунца. Измельчить. Выжать сок из лимона, размешать.

На тарелку налить соус, сверху положить листья салата. Разрезать картошку пополам, положить в тарелку. Добавить фасоль, не забыв слить воду. Положить томат и лук.

Разрезать заранее отваренные яйца на 4 части, положить в салат. Разбросать маслины, сверху еще полить соусом. Положить кусочки тунца, поперчить.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.