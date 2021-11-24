С вареной горбушей и колбасным сыром: как готовит салат «Мимоза» шеф Емельяненко

Василий Емельяненко предложил уже сейчас позаботиться о новогоднем столе.

Телеповар Василий Емельяненко в преддверии новогодних праздников разработал усовершенствованный салат «Мимоза». Почему бы не порадовать гостей новинкой? Рецепт шеф обнародовал на своем кулинарном YouTube-шоу Gadget Chef.

Ингредиенты: горбуша вареная, морковь вареная, картофель вареный, лук, сыр колбасный копченый, масло сливочное, яйца, майонез, соль, перец, укроп.

В пекарское кольцо выложить кусочки вареной горбуши, нарезанный мелко лук — вторым слоем. Посолить, поперчить, сдобрить сверху майонезом.

Натереть картошку, посыпать ей, посолить, поперчить, смазать майонезом.

Сделать слой с тертым яичным белком, смазать майонезом.

Далее идет слой с тертой вареной морковкой, также солить, перчить, смазывать майонезом.

Добавить слой сыра, сливочного масла и сверху натереть яичный желток. Салат переложить на красивую тарелку, аккуратно убрать кольцо и украсить зеленью.

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